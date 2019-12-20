Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu 21- 25 Aralık nedeniyle mesaj yayımladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs tarihine “Kanlı Noel” olarak geçen 21 Aralık saldırıları sırasında şehit olan Kıbrıs Türklerini rahmetle andı.

Çavuşoğlu yayımladığı mesajında, bu saldırı ve katliamların “Türk dünyasında derin yaralar ve acılar bıraktığını” belirterek, şöyle devam etti:

“Kanlı Noel saldırıları sırasında on binlerce insanımız göçe zorlanmış, 103 köy yakılıp yıkılmış ve 11 yıl süreyle halkımız göçmen duruma düşürülerek baskı altında insanlık dışı bir yaşama mahkum edilmiştir.

Bu efsanevi direnişte hayatını kaybeden şehitlerimizi minnet ve şükranla anarken, Kıbrıs Türk halkı tek yumruk olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ilan etmiş, verilen mücadeleyi devlet kurarak taçlandırmıştır.

Halkımız, Kıbrıs Türk halkına yönelik soykırım harekatı karşısında olağanüstü bir direniş ve mücadele ortaya koymuş, 400 yılı aşkın geçmişi ile bu topraklardaki varlığını sürdürdüğü mücadele ile kendi egemen devletine kadar taşımıştır.”

Çavuşoğlu, şehitleri rahmetle, gazileri minnet ve şükranla andı, manevi huzurlarında saygıyla eğildiğini belirtti.

20/12/2019 14:40