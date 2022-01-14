Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu'ndan DAÜ'ye ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 13 Ocak 2022 Perşembe günü, saat 11:45’te, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü’nü ziyaret etti. Söz konusu ziyarette; DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyeleri Ersun Kutup ve Halil İ. Orun, Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel, Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu ile İdari ve Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serhan Şensoy hazır bulundu.

“Uyumlu Çalışma Başarıyı Getirdi”

Ziyarette konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Bakan Amcaoğlu ile DAÜ’nün çalışmaları hakkında görüş alış verişinde bulunacaklarını belirterek, “DAÜ bir devlet üniversitesi olarak; pandemi döneminin başlangıcından itibaren öğrenciler, veliler ve Gazimağusa kenti için üzerine düşen çalışmaları fazlasıyla yapmıştır ve yapmaya da devam edecektir” dedi. DAÜ’nün çalışmalarına daima destek veren Bakanlığa teşekkür eden Prof. Dr. Hocanın, aldıkları kararlarla hem üniversitenin, hem de toplumun ileriye gitmesi için gerekli adımları attıklarının altını çizdi. Yakın zamanda DAÜ tarafından gerçekleştirilen uluslararası akademik iş birliği ve tanıtım çalışmalarından da bahseden Prof. Dr. Hocanın, “Hedefimiz, Güney Kıbrıs’taki üniversiteler de dahil olmak üzere tüm ada genelinde öncü üniversite olmak ve uluslararası yükseköğrenim alanında üst sıralarda yer almaktır.” dedi. DAÜ’nün en üst karar alma organının Vakıf Yöneticiler Kurulu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Hocanın, göreve geldikleri günden beri birlikte uyumlu bir yönetim sergilediklerini vurgulayarak, “Bu da haliyle başarıyı getirdi. Sayın Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı ve Kurul Üyeleri’ne verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Kriz Sürecini Çok İyi Yönettik”

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk de, “KKTC’nin göz bebeği, yükseköğretimin lokomotifi DAÜ’ye hoş geldiniz. Bu güzide kurumda görev almaktan dolayı gurur duyuyoruz. DAÜ bilindiği gibi son iki yıldır COVID-19 Pandemisi ile mücadele eden kurumlardan bir tanesidir. Bu kriz sürecini çok iyi yönettik ve hiçbir yara almadan atlattık. Bir doktor olarak da söylüyorum, COVID-19 en kısa zamanda artık pandemi değil, endemiye dönüşecektir. Vakıf Yöneticiler Kurulu ile Rektörlüğümüzün uyum içerisinde çalışması çok önemlidir. Uyum içerisinde çalışmanın da meyvelerini gördük. Gayet iyi gidiyoruz” diye konuştu.

“Sosyal Sigorta Mükelleflerinin %84’ü Eğitim Alanında”

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, yüksek eğitimin ülkenin damarlarında akan kan olduğunu belirterek, “DAÜ’nün bu alandaki önderliğini, armada olmasını hiçbir zaman kimse tartışmaz, tartışamaz, tartıştırmayız. Bizim için olmazsa olmazların başındadır. DAÜ’nün sıkıntıları, ülkenin sıkıntılarıdır. Yüksek eğitim tekrardan yenilenirken, kendi ayakları üzerinde kalkması için gerekli adımları atmaya çalıştık. DAÜ, son dönem mezuniyetinde 2,400 kişiyi mezun ederken, 4,500’ün üzerinde yeni kayıt yapılabileceğini kimse söyleyemiyordu. Geldiğimiz noktada bu bir başarı öyküsüdür” diye konuştu. Toplamda yaratılan 1.6 milyar dolarlık katma değerin bütün yükünün yükseköğretim kurumlarının sırtında olduğunu ifade eden Bakan Amcaoğlu, “Şu an 102 bin kayıtlı sosyal sigorta mükellefi bulunmaktadır. Bunların %84’ü direkt eğitim ve yüksek eğitimle alakalı küçük ve orta ölçekli işletmelere çalışan emekçilerden oluşmaktadır. Bu kadar bariz bir gerçekle; hem ülkenin tanıtımı, hem gençlere sunduğu eğitim şansı, hem de ülkenin %84’üne yakın kişinin geçimini sağladığı iktisadi hayata katkısı bakımından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda dış ticaret dengelerinde oluşturduğu katma değer, yüksek eğitimi bu memleketin damarlarında dönen bir kana dönüştürmektedir” dedi.

DAÜ’nün daha da büyük başarılara ulaşması için ne gerekiyorsa yapacaklarının altını çizen Bakan Amcaoğlu, “Ülkemizin geleceğiyle ilgili ne gerekiyorsa bizler harfiyen eksiksiz olarak sizlerle birlikte yapacağız. DAÜ’yü, sizlere ne kadar müteşekkir olduğumuzu bizzat ifade etmek için ziyaret ettim. Eğitim başlayamaz denilen bir noktada bu işin öncülüğünü yaparak eğitimin çok daha iyi ve kaliteli bir şekilde başlayabileceğini göstermiş oldunuz” şeklinde konuştu. Bakan Amcaoğlu, 108 bin 300’e yakın kayıtlı öğrenci sayısını 150 binin üzerine ulaştırmayı hedeflediklerini belirterek, “Yüksek eğitim sağlıklı bir şekilde ülkenin insanlarının refahını yükselterek daha da büyüyecektir. Buna inancım sonsuzdur. DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı, Kurul Üyeleri, Rektör ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Siz varsanız ülke vardır, memleket vardır, insanı vardır, geleceği vardır” diye konuştu.

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14/01/2022 15:43