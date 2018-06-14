Milli futbolcu İspanya'ya transfer oldu!

Sözleşmesinde 6 milyon euro’luk serbest kalma maddesi bulunan Okay Yokuşlu, La Liga’ya transfer oldu. İspanyollar, Trabzon Kulübü’nden hesap numarasını istedi. Resmi imzalar bugün ya da yarın atılacak

Habertürk Spor'dan Haluk Ayyıldız'ın haberine göre; Trabzonspor bir yıldızıyla istemeye istemeye vedalaşmak zorunda kalıyor. Muharrem Usta döneminde sözleşmesine “6 milyon Euro’ya serbest kalır” maddesi eklenen Okay Yokuşlu, Celta Vigo’ya transfer oldu. Sağlık kontrolünden geçirilen milli oyuncu, dün yapılan son görüşmelerin ardından 4 yıllık ön sözleşmeye imzayı attı.

Resmi imzaların bugün ya da yarın atılması bekleniyor. Hem ön libero hem de savunmada oynayan yetenekli futbolcu için konuşan Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, “Celta Vigo yetkilileri hesap numaramızı istedi. Almaya niyetleri var. Okay için 3 milyon Euro peşin, diğer 3 milyon Euro’luk kısmın da 1 yılda ödenmesi gerekiyor” dedi.

"SILVA GÜNDEMDE YOK"

Hacısalihoğlu, Fransa’nın Caen takımında forma giyen 30 yaşındaki stoper Damien Da Silva’nın transferinin bittiği iddiaları için de “Böyle bir transfer gündemimizde yok” açıklaması yaptı.