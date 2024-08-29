Milli futbolcu Salih Özcan, kiralık olarak Wolfsburg'a transfer oldu

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan, bir başka Alman ekibi Wolfsburg'a kiralık olarak transfer oldu.

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29/08/2024

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Milli futbolcu Salih Özcan, kiralık olarak Wolfsburg'a transfer oldu

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan, bir başka Alman ekibi Wolfsburg'a kiralık olarak transfer oldu.

Wolfsburg'un yaptığı açıklamaya göre Salih, transferiyle ilgili "Görüşmelerin ardından burada olmaktan dolayı mutluyum. Ben de takıma katkı sağlamaya ve kalitemi göstermeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu da Wolfsburg'a transfer olan Salih Özcan'a yayımladığı mesajında başarılar diledi.

29/08/2024 09:38
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