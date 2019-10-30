Milli Günleri Kutlama ve Anma Tüzüğü değiştirildi

Kudret Özersay, bugün Bakanlar Kurulu’nda, Milli Günleri Kutlama Komitesi’nin aldığı tavsiye nitelikli kararların onaylandığını ifade ederek, Milli Günleri Kutlama ve Anma Tüzüğü’nün değiştirildiğini söyledi.

Bu kapsamda, toplu katliam niteliğindeki, Muratağa, Atlılar ve Sandallar Şehitleri, Taşkent Şehitleri ve Ayvasıl Şehitleri’ni anma törenlerinin bundan böyle devlet töreni olarak ele alınacağını vurgulayan Özersay, toplu katliamların unutulmaması ve aynı zamanda hak edilen şekilde anılması düzenlemesine gidildiğini vurguladı.

30/10/2019 21:46