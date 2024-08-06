Milli güreşçi Burhan Akbudak, son 16 turunda Macar Zoltan Levai'ye mağlup oldu
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Burhan Akbudak, son 16 turunda Macar rakibine yenildi.
06/08/2024
Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen karşılaşmalarda Burhan Akbudak, grekoromen stil 77 kiloda Macaristan'dan Zoltan Levai ile karşı karşıya geldi.
Milli sporcu, müsabakadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Burhan Akbudak, Macar güreşçinin finale kalması halinde bronz madalya için repesajda mücadele verecek.06/08/2024 15:33