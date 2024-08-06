Milli güreşçi Burhan Akbudak, son 16 turunda Macar Zoltan Levai'ye mağlup oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Burhan Akbudak, son 16 turunda Macar rakibine yenildi.

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06/08/2024

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Milli güreşçi Burhan Akbudak, son 16 turunda Macar Zoltan Levai'ye mağlup oldu

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen karşılaşmalarda Burhan Akbudak, grekoromen stil 77 kiloda Macaristan'dan Zoltan Levai ile karşı karşıya geldi.

Milli sporcu, müsabakadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Burhan Akbudak, Macar güreşçinin finale kalması halinde bronz madalya için repesajda mücadele verecek.

06/08/2024 15:33
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TAGS: Milli güreşçi, Burhan Akbudak
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