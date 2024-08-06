Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Paris 2024'te bronz için mindere çıkacak
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda repesaj maçını kazanan milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, bronz madalya için mindere çıkacak.
06/08/2024
Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda repesaj maçını kazanarak bronz madalya için mindere çıkmaya hak kazandı.
BRON MADALYA İÇİN RAKİP KUZEY KORELİ
Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen müsabakalarda kadınlar 68 kiloda mücadele eden Buse Tosun Çavuşoğlu, repesaj maçında Polonyalı Viktorya Choluj'u 4-3 yendi.
Milli sporcu, akşam seansında bronz madalya için Kuzey Koreli Sol Gum Park ile karşılaşacak.06/08/2024 15:28