Milli güreşçi Rıza Kayaalp 11. kez Avrupa şampiyonu

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalya elde etti.

Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen şampiyonanın altıncı gününde milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde Rus asıllı İtalyan Danila Sotnikov ile karşılaştı.

Günün son müsabakasında rakibini 4-0 mağlup eden Rıza Kayaalp, kariyerindeki 11. Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

En fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Türk sporcu unvanının sahibi olan Rıza, kendisine ait rekoru geliştirdi.

Rıza Kayaalp'in kariyerinde ayrıca 4 dünya şampiyonluğu, bir olimpiyat ikinciliği ve iki olimpiyat üçüncülüğü bulunuyor.

Budapeşte'deki şampiyonada elemelerde Rumen Alin Alexuc Ciurariu ile yaptığı karşılaşmayı teknik üstünlükle kazanan Rıza, çeyrek finalde ev sahibi ülkeden Dariusz Attila Vitek, yarı finalde de Azerbaycanlı Beka Kandelaki'yi mağlup etmişti.

Kayaalp gözünü Karelin'in rekoruna dikti

Final müsabakasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rıza, Karelin'in 12 Avrupa şampiyonluğu bulunduğunu hatırlatarak, "Benim 11. şampiyonluğum oldu. Final olarak yetiştim ama şampiyonluk sayısında gerideyim. O büyük bir efsane, asrın şampiyonu olan bir isim. Onun rekoruna yetişebilmek, rekorunu kırabilmek gurur verici olacak." diye konuştu.

Rıza, Avrupa şampiyonalarında 12 final yaptığına işaret ederek, "Bir şampiyonluk eksik. İnşallah onu kazanırım ve öyle büyük bir şampiyonun rekorunu egale ederim." ifadelerini kullandı.

SMA hastası Eslem Fatma için güreşti

Rıza, Budapeşte'de SMA hastası Eslem Fatma için güreştiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çok mutluyum, tekrardan bu kürsüye çıkıp İstiklal Marşı'mızı söyletmek özlediğim bir şey. 12 final, 11 şampiyonluk ülkeme kazandırmış oldum. Ayrı bir önemi vardı. Benim hemşerim olan SMA hastası Eslem Fatma için kendime söz vermiştim, 'Buranın ödülünü, tedavi masraflarına karşılayacağım.' demiştim. Benim ödül yeterli değil, halkımızın desteğini bekliyorum. Onu hayata bağlayan hortumlardan kurtarıp, annesinin babasının kucağında gezmesini çok istiyorum. İnşallah bu dileğim gerçekleşir. Harcadığım tüm alın terim Eslem içindi. Onun için hazırlandım. Bayrama sağlıklı, sıhhatli girmesini istedim. Bunu ona armağan ettiğim için çok mutluyum."

Emre Başar gümüş madalya kazandı

Milli sporcu Yunus Emre Başar da grekoromen stil 77 kiloda gümüş madalya aldı.

Yunus Emre, finalde Ermeni Malkhas Amoyan ile karşılaştı. İlk devreyi 3-0 önde tamamlayan Yunus Emre, üstünlüğünü koruyamayarak rakibine 4-3 yenildi ve gümüş madalyada kaldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milli güreşçi Rıza Kayaalp'i tebrik etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 11. kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i tebrik etti.

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 11. Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli sporcumuz Rıza Kayaalp'i gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp'i tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanarak 11. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp’i kutluyorum. Avrupa Şampiyonu olarak bizleri yine gururlandıran Rıza Kayaalp'in başarılarının devamını diliyorum. Grekoromen stilde 77 kiloda gümüş madalyanın sahibi olan Yunus Emre Başar ile bronz madalya kazanan 55 kilo güreşçimiz Emre Mutlu ile 63 kilo güreşçimiz Ahmet Uyar’ı da tebrik ediyorum. Avrupa Güreş Şampiyonası’nda ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Devam eden şampiyonada mücadele eden sporcularımıza da başarılar diliyorum."

Kerem ve Murat altın için mindere gelecek

2022 Avrupa Güreş Şampiyonası bugün grekoromen stil 60, 67, 72, 82 ve 97 kiloda gerçekleştirilecek repesaj ve madalya müsabakalarıyla sona erecek.

Milli sporculardan Kerem Kamal (60 kilo) ve Murat Fırat (67 kilo) altın madalya için mindere çıkacak.

Burhan Akbudak (82 kilo) ise bronz madalya maçı hakkı elde etmek için repesajda mücadele edecek.

Bu habere tepkiniz:



03/04/2022 10:12