Milli güreşçi Taha Akgül, Paris 2024'te bronz madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, 125 kilo serbest stilde bronz madalya kazandı.

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10/08/2024

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Milli güreşçi Taha Akgül, Paris 2024'te bronz madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, 125 kilo serbest stilde bronz madalya kazandı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, Kırgızistan'dan Aiaal Lazarev ile karşılaştı. Milli güreşçi rakibini mağlup ederek olimpiyat üçüncüsü oldu.

TAHA AKGÜL'DEN BRONZ MADALYA

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçimiz Taha Akgül, serbest stil 125 kg bronz madalya karşılaşmasında Kırgızistan'dan Aiaal Lazarev'i 7-0 yenerek Olimpiyat üçüncüsü oldu.

10/08/2024 22:07
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TAGS: Taha Akgül
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