Milli halterci Muhammed Furkan Özbek olimpiyat 4.'sü

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli halterci Muhammed Furkan Özbek, organizasyonu 4. olarak bitirdi.

ads ads ads ads
09/08/2024

ads
Milli halterci Muhammed Furkan Özbek olimpiyat 4.'sü

South Paris Arena 6'da yapılan yarışlarda milli sporcu, erkekler 73. kiloda mücadele verdi.

Koparmada 150 ve silkmede 191 kilo kaldıran Muhammed Furkan Özbek, toplamda 341 kiloya ulaştı. Bu sonuçla ilk üç içinde yer alamayan milli sporcu, oyunları 4. sırada bitirdi.

Bu kategoride altın madalyayı Endonezyalı Rizki Juniansyah, gümüş madalyayı Taylandlı Weeraphon Wichuma, bronz madalyayı da Bulgar Bozhidar Dimitrov Andreev kazandı.

09/08/2024 12:47
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Muhammed Furkan Özbek, spor, haber
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.