Milli halterciye 8 yıl hak mahrumiyeti cezası verildi

Türkiye Halter Federasyonu, Batu Han Yüksel'e 8 yıl hak mahrumiyeti cezası verildiğini duyurdu.

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20/09/2023

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Milli halterciye 8 yıl hak mahrumiyeti cezası verildi

Türkiye Halter Federasyonu, dopingle mücadele kapsamında Batu Han Yüksel'e 8 yıl hak mahrumiyeti cezası verildiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Türkiye Dopingle Mücadele Talimatının ilgili maddeleri gereğince 23 yaşındaki milli halterci Batu Han Yüksel'e 8 yıl hak mahrumiyeti cezasının verildiği belirtildi.

Batu Han, bu yıl Ermenistan'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda erkekler 81 kiloda ikinci olmuştu.

20/09/2023 11:54
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TAGS: spor, haber, kıbrıs
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