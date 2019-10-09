Milli İradeye Saygı Platformu Barış Pınarı Harekatı’na destek

Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Talip Sancar, Türkiye’nin başlattığı “Barış Pınarı Harekatı’na” destek verdi.

Sancar yazılı açıklamasında, “'Türkiye, bulunduğu coğrafyanın çetin şartları dolayısıyla toprak bütünlüğünü ve sınır güvenliğini ön planda tutarak, bölgesinde bir barış üssü olma hedefiyle hareket etmektedir. Barış Pınarı Harekâtı'nda kahraman Türk ordusuna muvaffakiyetler diliyor, operasyonun başta bölge halkları olmak üzere, coğrafyamıza bir an önce barış getirmesini temenni ediyoruz” dedi.

Bölgenin her geçen gün barıştan uzaklaştırılmaya yönelik uygulamalara maruz bırakıldığını, Ortadoğu'da “sağduyunun temsilcisi” olan Türkiye'nin bu duruma kayıtsız kalmasının düşünülemeyeceğini ifade eden Sancar, “Bölgenin bir an önce huzur ve güven ortamına kavuşması gerekmektedir. Bu kapsamda, Fırat Kalkanı Operasyonu ile başlayan ve Zeytin Dalı Harekâtı ile devam eden, bölgeye barış ve huzur getirmeye yönelik operasyonlar, devletimizin gördüğü lüzum üzerine, Fırat'ın doğusuna yönelik olarak devam edecektir” ifadelerini kullandı.

09/10/2019 19:02