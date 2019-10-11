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Milli İradeye Saygı Platformu Gençlik Kolları Barış Pınarı Harekatına Destek Belirtti

Milli İradeye Saygı Platformu (MİSP) Gençlik Kolları, Barış Pınarı Harekatına destek belirtti.

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11/10/2019
HK

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Milli İradeye Saygı Platformu Gençlik Kolları Barış Pınarı Harekatına Destek Belirtti

Milli İradeye Saygı Platformu (MİSP) Gençlik Kolları, Barış Pınarı Harekatına destek belirtti.

Yapılan yazılı açıklamada, Milli İradeye Saygı Platformu Gençlik Kolları olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi harekatının başarılı olmasını temenni ettikleri kaydedildi.

Açıklamada, Türk Ordusuna, bölge halkının gösterdiği şefkat ve mutluluğun gözden kaçmadığı ifade edilerek, “Allah, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tarihte olduğu gibi bugünde muzaffer olmasını sağlasın” denildi.

11/10/2019 09:53
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TAGS: Milli İradeye Saygı Platformu, MİSP, Gençlik Kolları, Barış Pınarı Harekatı, haber, kıbrıs
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