Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Talip Sancar, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı tarafından bronz madalya ile ödüllendirildiklerini duyurdu.

Sancar yaptığı yazılı açıklamada, Türk Silahları Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’de terör gruplarına karşı başlattığı Barış Pınarı harekâtına yönelik bağış ve desteklerinden dolayı vakfın, hem Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hem de Milli İradeye Saygı Platformu’na ödül verdiğini kaydetti.

Platformun askerlere moral vermek adına KKTC’den 100 kişilik ekip ile Hatay Cilvegözü kapısından İdlip’teki birlikleri ziyaret ettiğini belirten Sancar, bu yapılan faaliyetlerin TSK Güçlendirme Vakfı tarafından Bronz Madalya ile ödüllendirildiğini söyledi.

Barış Pınarı harekâtına destek amacıyla yaptıkları “Dekontum Elimde Kampanyası” ile TSK Güçlendirme Vakfına bağış topladıklarını kaydeden Sancar, “TSK Güçlendirme Vakfımız tarafından büyük bir memnuniyet arz edilmiş eski Başbakanımız ve şimdiki Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’a ülke olarak altın madalya tevdi edilmiştir.” dedi.

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22/01/2021 15:36