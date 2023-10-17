Milli maçta olay: Görüntüler tüm dünyada viral oldu

Mısır ile Cezayir hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mısır 62'de Hamdi Fathi ile öne geçerken, Cezayir 90+3'te Islam Slimani'nin golüyle eşitliği yakaladı ve müsabaka 1-1 sona erdi.

HOCASINDAN BENRAHMA'YA SERT TEPKİ



Maçın 63. dakikasında ise ilginç anlar yaşandı. Cezayir'in deneyimli kanat oyuncusu Said Benrahma, teknik direktör Djamel Belmadi tarafından oyundan alındı.

West Ham United forması giyen Said Benrahma saha kenarına gelirken hocası Belmadi'yi görmezden gelince olanlar oldu.

GERGİN ANLAR YAYINA YANSIDI



Djamel Belmadi öğrencisi Said Benrahma'nın yakasına yapışırken o anlar yayına yansıdı. Belmadi ile Benrahma arasında yaşananlar tüm dünyada viral oldu.