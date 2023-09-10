Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki superpole yarışında birinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun 9. ayağı Fransa'daki superpole yarışında birinci oldu.

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10/09/2023

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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki superpole yarışında birinci oldu

Magny Course Pisti'nde yapılan yarışta, Pata Yamaha Prometeon takımıyla mücadele eden Toprak, yarışı ilk sırada bitirerek podyuma çıktı.

Toprak'ın ardından ikinci sırayı İspanyol sporcu Alvaro Bautista, üçüncü ise Büyük Britanya'dan Jonathan Rea elde etti.

Milli sporcu bugün TSİ 16.15'te ise hafta sonunun ikinci yarışında mücadele edecek.

10/09/2023 14:22
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TAGS: Milli, motosikletçi, Toprak Razgatlıoğlu, Fransa
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