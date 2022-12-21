Milli mücadele şehitleri Gazimağusa’da anıldı

Milli mücadele şehitleri, 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında Gazimağusa’da da törenle anıldı.

Gazimağusa Suriçi Şehitliği’nde yer alan törende, protokol sırasına göre çelenkler konuldu.

Saygı duruşu, saygı atışı ve ardından istiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam eden tören, din görevlisi tarafından dua okunması ve şehitliği ziyaretle sona erdi.

Olumsuz hava koşulu nedeniyle törende konuşma ve şiirlere yer verilmedi.

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21/12/2022 12:09