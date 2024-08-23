Milli Mücadele Vakfı, Rumlara gereken yanıtların verilmesini istedi

Milli Mücadele Vakfı, Rum Yönetimi, Rum siyasi partileri, Rum medyası ve iş insanları ile kuruluşlarının Kıbrıs Türkü’ne zarar vermeye çalıştığını belirterek, gereken yanıtların verilmesinin şart olduğunu kaydetti.

Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rum toplumunun mülkiyet ve nüfus çoğunluğunu "İngiliz oyunları ve baskılar” sonucu ele geçirdikleri ifade edilerek, “Hiçbir baskı, ihanet veya çaba Kıbrıs Türkü’nü 1974 öncesi götüremeyecektir.” denildi. Açıklamada, ülkenin tarihi süreci de anlatılarak, federal çözüm arayışlarının izolasyonların devamından başka işe yaramayacağı ve bu tezin “Rum uzlaşmazlığı” sonucu bittiği kaydedildi.

Açıklamada, “Rum komşularımızla içimizdeki uzantıları ya egemen eşitliğimizi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin statüsünün kendi devletleri ile eşit olduğunu kabul edip iki devletin işbirliği yapması mantığına dayalı bir çözüme ‘evet’ diyecek, bunu içlerine sindirecekler ya da bugün olduğu gibi iki devlet kendi yollarında ayrı ayrı ilerlemeye devam edecek. Türk tarafı bu konuda kararlıdır ve bu kararlı politika milletimizin kahir çoğunluğunun tam desteğine sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin oy birliği ile yayınladığı son Kıbrıs tezkeresi bunun kanıtıdır.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “Hiç kimse Rumların yaptıklarının yanlarına kalacağını sanmasın. Ya Rumlar derhal saldırılarına , mantıksız , düşmanca tavırlarına son verecekler ya da Türk tarafı günü geldiğinde Rum saldırılarına gereken yanıtı verecektir.” denildi.