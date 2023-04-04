Milli Mücadele ve Kıbrıs Türkleri Sergisi geleceğe ışık tutuyor

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04/04/2023

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Milli Mücadele ve Kıbrıs Türkleri Sergisi geleceğe ışık tutuyor

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin (Evkaf) katkılarıyla Lefkoşa, Bedesten’de sergilenen “Milli Mücadele ve Kıbrıs Türkleri Sergisi” öğrencileri ağırlamaya devam ediyor.

1. Dünya Savaşı sırasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Milli Mücadele sürecini ve Kıbrıs Türkleri’nin bu mücadeleye verdiği emeklerinin anlatıldığı sergi hem öğrencilere hem de tüm topluma katkı sağlıyor.

Evkaf’ın sağladığı imkanlar doğrultusunda her hafta yeni bir okulun misafir edildiği sergide, bilgili rehberler eşliğiyle öğrencilere sunum gerçekleştiriliyor.

Tüm topluma açık olan sergi, 12 Temmuz 2023 tarihine kadar haftanın 7 günü 09:00-17:00 saatleri arasında ücretsiz bir şekilde hizmet vermektedir.

04/04/2023 21:10
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TAGS: Milli Mücadele ve Kıbrıs Türkleri Sergisi geleceğe ışık tutuyor
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