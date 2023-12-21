Milli Mücadele ve Şehitler Haftası, Kara Havacı Pilot Yüzbaşı Kurtay’ın BRT’den yaptığı konuşmayla başladı

Milli Mücadele ve Şehitler Haftası, Kara Havacı Pilot Yüzbaşı İbrahim Kurtay’ın Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’ndan (BRT) yaptığı konuşmayla başladı. Kurtay konuşmasında, “Ne toprağımızdan, ne özgürlüğümüzden ne de bayrağımızdan asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

BRT’nin haberine göre, Kurtay konuşmasında, yaşananları gelecek nesillere aktarmanın önemine vurgu yaptı Kurtay, cumhuriyeti ve bayrağı için canını feda etmeye yemin etmiş kişiler olarak ne topraklarından, ne özgürlüğünden, ne de bayrağından asla vazgeçmeyeceğini belirtti.

“Bugün, 21 Aralık Kıbrıs Türk mücadelesinin aziz şehitlerini anma günüdür” diyen Yüzbaşı Kurtay, Rum- Yunan ikilisinin 60 yıl önce Enosis hayalini gerçekleştirmek amacıyla, çocuk, kadın ve yaşlı demeden masum insanları katlettiğini söyleyerek, “Bugün maalesef her ailede geçmişin bu acı hatıralarını bulmak mümkündür” dedi.

Kurtay, “1974’e kadar adadaki varlığımızı korumak adına, tüm imkânsızlıklara, yokluklara ve verilen yüzlerce şehide rağmen Kıbrıs Türk Mücahit ve Mücahideleri örnek bir direniş ve dayanışma sergilemiştir. Türk’ün mukavemet ateşini hiçbir zaman söndürmeyen Kıbrıs Türkü, Rumların 11 yıllık baskı, zulüm ve katliamlarına karşı canlarını hiçe sayarak kahramanca direnmiş ve bugünde mutluluğunu yaşadığımız 20 Temmuz 1974 günü Mehmetçik ve Mücahidin omuz omuza başardığı Mutlu Barış Harekâtı ile özgürlüğe kavuşmanın sevincini yaşamıştır” ifadelerini kullandı.

“Bugün özgür bir ülkede yaşıyorsak, hala Kıbrıs Türkü varsa ve bağımsız ise, çocuklarımız için gelecek günleri düşünebiliyorsak bunu kahraman şehitlerimize, gazilerimize borçluyuz” diyen Yüzbaşı Kurtay, yaşananları gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

-“ Geçmişimizi asla unutmayacağız, unutturmayacağız”

Kurtay, “Aziz şehitlerimiz… Rahat uyuyunuz. Özgürlüğün sırrını sizlerden öğrenen, en büyük gayesi vatanına ve yurduna sahip çıkmak olan biz Türk çocukları, gençleri, anneleri ve babaları olarak geçmişimizi asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Emin olun ki, mücahit ruhuyla, vatan aşkıyla, Cumhuriyet yolunda yüreği heyecanla çarpan bizler, hep dimdik ayakta duracağız. Atalarımızdan miras, çocuklarımıza emanet bu cennet vatanın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği, cumhuriyetimiz ve bayrağımız için canımızı feda etmeye yemin etmiş kişiler olarak bizler; ne toprağımızdan, ne özgürlüğümüzden ne de bayrağımızdan asla vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

Yüzbaşı Kurtay, Kıbrıs Türkü’ne 49 yıldır uygulanan izolasyon ve ambargolara rağmen bu topraklarda özgür ve mutlu bir şekilde yaşadığını ve bundan sonra da birlik ve beraberlik içinde, iki egemen eşit devlet politikası çerçevesinde yaşamaya devam edeceğine vurgu yaptı.

Kurtay konuşmasının sonunda kahraman şehitleri saygı ile anarak, Ruhlarının şad olmasını temenni etti.