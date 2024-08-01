Milli okçu Ulaş Berkim Tümer son 32 turuna yükseldi
01/08/2024
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Ulaş Berkim Tümer, erkekler bireysel ilk turunda Meksika'dan Carlos Rojas'ı 6-4 yenerek son 32 turuna yükseldi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Milli Okçu Ulaş Berkim Tümer, ikinci tura çıktı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında gerçekleştirilen müsabakalarda Ulaş Berkim Tümer, klasik yay ilk turda Meksikalı Carlos Rojas ile karşılaştı.
Rakibi 28-26, 24-26, 25-26, 29-27 ve 28-27'lik setler sonucunda 6-4 mağlup eden milli okçu, adını son 32 turuna yazdırdı.
Ulaş Berkim Tümer, bu turda Hollandalı Steve Wijler ile karşı karşıya gelecek.01/08/2024 18:33