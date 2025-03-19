Milli Olimpiyat Komitesi Kurulları Belirlendi

Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığına seçilen Orçun Kamalı, yönetim kadrosunu ve kurullarını açıkladı.

Kamalı yaptığı açıklamada, “Ülke sporuna hizmet verecek bir ekip oluşturmaya çalıştım. Özellikle spor federasyonlarımızın söz sahibi olacağı bir oluşumla, sporun her alanına dokunabilecek bir ekiple çalışacağız. Amacımız, tüm spor camiasını ve paydaşlarını bir çatı altında bir araya getirmek. Küslükler olmadan, hep birlikte ülke sporu ve gençliği için çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu (2025-2028)

Başkan: Orçun Kamalı

Asbaşkan: Hasan Gazioğlu

Genel Sekreter: Av. Enver Baturalp

Mali İşler: Sertaç Bozatlı

Faal Üyeler:

Hasan Sapsızoğlu

Şevket Songur

Mustafa Bekiroğlu

Ayten Zabit

Simay Kanan

Olimpik Sporcu Temsilcileri: Yiğitcan Hekimoğlu, Buse Savaşkan

Paralimpik Sporcu Temsilcisi: İbrahim Yavuz

Diğer Kurullar

Denetleme Kurulu: Remzi Cengiz, Osman İpa, Kerim Kırmızı

Disiplin Kurulu: Av. Gürcan Bayramoğlu, Av. Melehat Ertemel, Av. Münüse Ünger

Tahkim Kurulu: Av. Emine Dağyaran, Av. Tuğçe Altan, Av. Ömür Güneş

Sporu Geliştirme ve Yayma Kurulu: