Milli Olimpiyat Komitesi Kurulları Belirlendi
Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığına seçilen Orçun Kamalı, yönetim kadrosunu ve kurullarını açıkladı.
19/03/2025
Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığına seçilen Orçun Kamalı, yönetim kadrosunu ve kurullarını açıkladı.
Kamalı yaptığı açıklamada, “Ülke sporuna hizmet verecek bir ekip oluşturmaya çalıştım. Özellikle spor federasyonlarımızın söz sahibi olacağı bir oluşumla, sporun her alanına dokunabilecek bir ekiple çalışacağız. Amacımız, tüm spor camiasını ve paydaşlarını bir çatı altında bir araya getirmek. Küslükler olmadan, hep birlikte ülke sporu ve gençliği için çalışacağız.” ifadelerini kullandı.
Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu (2025-2028)
Başkan: Orçun Kamalı
Asbaşkan: Hasan Gazioğlu
Genel Sekreter: Av. Enver Baturalp
Mali İşler: Sertaç Bozatlı
Faal Üyeler:
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Hasan Sapsızoğlu
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Şevket Songur
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Mustafa Bekiroğlu
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Ayten Zabit
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Simay Kanan
Olimpik Sporcu Temsilcileri: Yiğitcan Hekimoğlu, Buse Savaşkan
Paralimpik Sporcu Temsilcisi: İbrahim Yavuz
Diğer Kurullar
Denetleme Kurulu: Remzi Cengiz, Osman İpa, Kerim Kırmızı
Disiplin Kurulu: Av. Gürcan Bayramoğlu, Av. Melehat Ertemel, Av. Münüse Ünger
Tahkim Kurulu: Av. Emine Dağyaran, Av. Tuğçe Altan, Av. Ömür Güneş
Sporu Geliştirme ve Yayma Kurulu:
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Nazım Burgul
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Osman Emiroğlu
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Serhat Deniz
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Celal Keleş
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Çilem Esenyel Özteknik
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Reşat Oğuz