Milli Olimpiyat Komitesi Olağanüstü Genel Kurulu cumartesi günü yapılacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Olimpiyat Komitesi (KKTC MOK) Olağanüstü Genel Kurulu, 26 Kasım Cumartesi günü yapılacak. Milli Olimpiyat Komitesi’nden yapılan açıklamada, seçimde oy kullanmak isteyen federasyonlar üyelik işlemlerini yapmaya çağırıldı.

Açıklamada, 5 Mart 2022’de yapılan Tüzük Kurultayı’nda MOK Tüzüğü’nün Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Tüzüğü ile uyumlu hale getirilen MOK Tüzüğü’nün onaylandığı anımsatılarak, Tüzüğün, Kurultay’ın ardından Savcılık tarafından da onaylandığı belirtildi. “Bu çerçevede KKTC MOK uzun yıllar tartışılan tüzük konusunu güncelleyerek yeni bir sayfa açacak” denilen açıklamada, IOC ile uyumlu hale getirilmiş yeni tüzüğüne göre yapılacak olan genel kurulda olimpik branş federasyonlarının oy kullanacağı ve henüz üye olmamış olimpik branş federasyonlarının Genel Kurul’da oy kullanabilmesi için 17 Kasım 2022 günü saat 17.00’ye kadar üyelik işlemlerini yapmaları gerektiği aktarıldı.

Açıklamada, MOK’un Olağanüstü Genel Kurulu’nda şu ana kadar üyelik işlemlerini yapan Atletizm Federasyonu, Badminton Federasyonu, Cimnastik Federasyonu, Engelliler Spor Federasyonu, Futbol Federasyonu, Futbol Tenisi Federasyonu, Güreş Federasyonu, Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu, Hentbol Federasyonu, Masa Tenisi Federasyonu, Okçuluk Federasyonu, Tenis Federasyonu, Üniversite Sporları Federasyonu ve Voleybol Federasyonu’nun oy hakkı olduğu da kaydedildi.

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08/11/2022 10:53