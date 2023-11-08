Milli Olimpiyat Komitesi, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Bak’tan destek istedi

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi (MOK), bir dizi temaslar için ülkeye gelen Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve heyetiyle bir toplantı yaptı.

Komite’den yapılan açıklamaya göre, Türkiye milli takımlarında görev yapan bazı Kıbrıslı Türk sporcu ve antrenörlerin de katıldığı toplantıda, sporcuların Türkiye milli takım kamplarında bulunma süreçlerinin yeniden planlanması ve yaşanan sorunların giderilmesi konuları görüşüldü.

Toplantıya Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KEİ Ofisi Başkanı Ömer Cihan ile Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam da katıldı.

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Dursun Koç, toplantıda, spor ambargosu kaldırılıncaya ve federasyonların IOC'nin tanıdığı olimpik veya nonolimpik uluslararası ve dünya federasyonlarına üye olana kadar sporcuların Türkiye milli takımları ile dünyaya açılması, Türkiye milli takımlarına seçilen ve Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri’nde (TOHM) çalışmalarını sürdüren sporcuların yaşadıkları bazı idari ve teknik sorunları, spor tesislerinin geliştirilmesi ve yenilerinin yapılması, Olimpiyat Evi'nin yapılması, federasyonların malzeme ihtiyaçlarının Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından giderilmesi, ülke sporunun IOC kriterleri kapsamında ambargoların kaldırılmasına yönelik ortak strateji geliştirilmesi gibi konuları aktararak, Bakan Bak’tan destek istedi.