Milli oyuncu Kenan Yıldız'a büyük onur: Ödülü önemli adaylar arasından kaptı

İtalya'da verilen Golden Boy Web ödülünün sonuçları açıklandı. Kenan Yıldız 2024 yılında ödülü kazanan isim oldu.

Milli Takım ve Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız taraftar oylarıyla 21 yaş altı en değerli oyuncu seçildi.

Kenan Yıldız'ın ödül aldığı kategori dışında İtalyan en iyi 21 yaş altı oyuncu olarak ise Michael Kayode seçildi.

GOLDEN BOY ÖDÜLÜ BARCELONALI YILDIZA

2024 Golden Boy ödülünün sahibi ise Lamine Yamal oldu. Lamine Yamal, Barcelona formasıyla mücadele ediyor. Genç oyuncu yaz aylarında EURO 2024'te İspanya ile şampiyon oldu.