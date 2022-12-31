Milli Piyango çekildi

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi tamamlandı. 200 milyon TL “6, 5, 3, 0, 3 ,0, 3” rakamlarının olduğu 4 çeyrek bilete isabet etti. Biletlerin Giresun merkez, İstanbul Şişli, Bursa Osmangazi ve Milli Piyango online sitesinden alınan bilete isabet ettiği açıklandı.

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 200 Milyon TL, 6530303 No’lu 4 çeyrek bilete çıktı. 1. Talihli – Giresun/Merkez 2. Talihli – İstanbul/Şişli 3. Talihli – Bursa/Osmangazi 4. Talihli- Milli Piyango Online Bilet

Milli Piyango yılbaşı çekilişi, 31 Aralık Cumartesi günü (TSİ) saat 12.30’da başladı. Gün boyu süren çekiliş saat 23.15’te amorti ve 200 milyon TL’lik büyük ikramiye çekilişi ile devam etti.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Bu habere tepkiniz:



31/12/2022 23:00