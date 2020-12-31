Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye, amorti ve diğer kazanan numaralar belli oldu. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 100 milyon liralık büyük ikramiye, Manisa Akhisar'dan satılan "9884757" numaralı çeyrek bilete isabet etti

BÜYÜK İKRAMİYE ÇEYREK BİLETE İSABET ETTİ

Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde 100 milyon TL kazanan numara belli oldu:

9884757

Büyük ikramiye, Manisa Akhisar'dan satılan "9884757" numaralı çeyrek bilete isabet etti.

AMORTİ KAZANAN NUMARALAR

Amorti kazanan numaralar belli oldu:

0 ve 5

10 MİLYON TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

3813252

8216776

1 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR SIRALI LİSTESİ

5529827

3011373

6215270

8491366

9927578

6015846

8209463

7975438

0878248

1091609

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31/12/2020 22:48