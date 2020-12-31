Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı

İşte 2021 Yılbaşı özel çekilişinde 100 milyon TL'yi kazanan numara

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31/12/2020

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Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye, amorti ve diğer kazanan numaralar belli oldu. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 100 milyon liralık büyük ikramiye, Manisa Akhisar'dan satılan "9884757" numaralı çeyrek bilete isabet etti

 

BÜYÜK İKRAMİYE ÇEYREK BİLETE İSABET ETTİ

Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde 100 milyon TL kazanan numara belli oldu: 

9884757

Büyük ikramiye, Manisa Akhisar'dan satılan "9884757" numaralı çeyrek bilete isabet etti.

 

AMORTİ KAZANAN NUMARALAR

Amorti kazanan numaralar belli oldu:

0 ve 5

 

10 MİLYON TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

3813252
8216776

1 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR SIRALI LİSTESİ

5529827
3011373
6215270
8491366
9927578
6015846
8209463
7975438
0878248
1091609

31/12/2020 22:48
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TAGS: milli piyango, milli piyango sonuçları, büyük ikramiye
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