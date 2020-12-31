Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı
İşte 2021 Yılbaşı özel çekilişinde 100 milyon TL'yi kazanan numara
31/12/2020
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye, amorti ve diğer kazanan numaralar belli oldu. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 100 milyon liralık büyük ikramiye, Manisa Akhisar'dan satılan "9884757" numaralı çeyrek bilete isabet etti
BÜYÜK İKRAMİYE ÇEYREK BİLETE İSABET ETTİ
Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde 100 milyon TL kazanan numara belli oldu:
9884757
Büyük ikramiye, Manisa Akhisar'dan satılan "9884757" numaralı çeyrek bilete isabet etti.
AMORTİ KAZANAN NUMARALAR
Amorti kazanan numaralar belli oldu:
0 ve 5
10 MİLYON TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
3813252
8216776
1 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR SIRALI LİSTESİ
5529827
3011373
6215270
8491366
9927578
6015846
8209463
7975438
0878248
1091609