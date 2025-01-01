Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları açıklandı

Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı, Milli Piyango İdaresi'nden zengin olma umuduyla yılbaşı çekilişi bileti alan vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyordu.

Milli Piyango'nun 2025 özel yılbaşı çekilişi için büyük ikramiyeyi kazanan numaralar açıklandı. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 600 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği rakamlar 31 Aralık gecesi saat 23.15'te belli oldu.

Büyük ikramiye haricinde amorti numaraları ve diğer tutarda ikramiye alan numaralar da açıklandı. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri ve çeyrek, yarım ya da tam bilete çıktığı da netlik kazandı.

Öte yandan kazanan talihlilerin ise Bursa, Antalya ve İzmir'den biletlerini almış olduğu açıklandı. Peki, yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye hangi rakamlara çıktı?

BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANAN RAKAMLAR BELLİ OLDU

Büyük ikramiyeyi kazanan numaralar 1O52448 olarak açıklandı.

600 milyon TL'lik büyük ikramiye 3 çeyrek bilete isabet etti.

AMORTİ KAZANAN RAKAMLAR

Amorti 2 ve 7 rakamlarına isabet etti.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango çekiliş sonuçları ve amorti bilgileri, www.millipiyangoonline.com adresinden ve milli piyango bilet sorgulama adresinden kolaylıkla öğrenilebilecek. Vatandaşlar biletlerindeki numaraları sisteme girerek Milli Piyango bilet sorgulama işlemlerini kolayca gerçekleştirilebilecek.