Milli Piyango'da yılbaşı ikramiyesi belli oldu

Milli Piyango’nun yılbaşı çekilişi yaklaşırken vatandaşlar Milli Piyango bilet fiyatlarını ve Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesini merak ediyor. Tüm bu sorular Milli Piyango idaresi tarafından cevaplanmış durumda. Milli Piyango son dakika duyurusu ile bilet fiyatlarını ve yılbaşı büyük ikramiyesini duyurdu.

Milli Piyango yılbaşı çekilişine vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Peki Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar? İşte çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları…

ÇEYREK BİLET 17 LİRA 5 KURUŞ

Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 70 milyon lira oldu. Tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet 17,5 liradan satılacak.

5'ER 5'ER ARTIYORDU, GEÇEN YIL 1 MİLYON ARTTTI

Büyük ikramiye, 2002 yılında 8 trilyon, 2003 yılında 10 trilyon, 2004 yılında 15 trilyondu. Türk lirasından altı sıfır atılmasının ardından ise 2005 ve 2006 yıllarından 20 milyon lira, 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009’da 30 milyon lira, 2010’da 35 milyon lira, 2011’de 40 milyon lira, 2012’de 45 milyon lira, 2013 ve 2014’te 50 milyon lira, 2015’te ise 55 milyon lira olarak belirlenmişti. 2016’da yıl büyük ikramiye olarak 60 milyon lira verilmişti. 2017’de ise 1 milyon artarak 61 milyon olarak belirlenmişti.

BU YIL 9 MİLYON ARTTI

Geçen yıl 61 milyon olan büyük ikramiye, bu yıl 9 milyon lira artarak 70 milyona çıktı.