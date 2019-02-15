Milli Piyango'dan 70 Milyon Lira Kazanan Talihli, Hala Parasını Almadı

Milli Piyano'nun yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihli hala ortaya çıkmadı. Talihli eğer parayı faize yatırmış olsaydı 45 günde karı 1 milyon 632 bin lira olacaktı. Eğer para yıl sonuna kadar alınmazsa Hazine'ye devredilecek.

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye kazanan talihli gizemini koruyor. 70 milyon liralık büyük ikramiye kazanan talihli hala parasını almadı.

FAİZE YATIRSAYDI 1 MİLYON 682 BİN LİRA KAR EDECEKTİ

Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi, 20 yıl aradan sonra ilk kez tam bilete isabet etmişti. Talihli kazandığı 70 milyonu faize yatırmış olsaydı parası 71 milyon 632 bin 170 lira olacaktı.

SENE SONUNA KADAR ALMAZSA PARA HAZİNE'YE DEVREDİLECEK

Talihlinin 45 günde kaybı 1 milyon 632 bin lira oldu. Talihli ikramiyeyi sene sonuna kadar almazsa para Hazine'ye devredilecek.