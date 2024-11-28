TC Milli Savunma Bakanlığı'ndan GKRY'nin NATO Üyeliği Girişimine Tepki

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) NATO üyeliği için yaptığı başvurunun Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu bildirdi. Bakanlık, söz konusu başvurunun, Kıbrıs meselesindeki hassas dengeyi bozarak, çözüm sürecini olumsuz etkileyeceğini belirtti. Bu adımın, müzakerelerdeki ilerlemeyi engelleme potansiyeline sahip olduğuna vurgu yapıldı.

Bakanlık kaynakları, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulis'in NATO üyeliği girişimine ilişkin, "NATO'ya Türkiye, NATO üyesi bir ülke olarak, ittifakın genişleme kararlarının oybirliği ile alındığını hatırlatır ve bu süreçlerin herhangi bir ülkenin ulusal güvenlik endişelerini dikkate alarak yürütülmesi gerektiğini savunur. Mevcut durumda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin NATO’ya üyelik başvurusu bulunmamaktadır, ancak girişimleri dahi Türkiye açısından kabul edilemez bir gelişmedir. Bu girişim, Kıbrıs meselesindeki hassas dengeyi bozacak ve çözüme yönelik müzakere süreçlerini olumsuz etkileyecektir" dedi.