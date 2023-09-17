Milli Savunma Üniversitesi, Deniz Harp Okulu öğrencileri Gazimağusa Limanı’nı ziyaret ediyor

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17/09/2023

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Milli Savunma Üniversitesi, Deniz Harp Okulu öğrencileri Gazimağusa Limanı’nı ziyaret ediyor

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu 2’nci sınıf öğrencilerinin İleri Denizcilik Eğitimleri kapsamında TCG İskenderun (A-1600), bugünden başlayarak 21 Eylül Perşembe gününe kadar Gazimağusa Limanı’nı ziyaret edecek.

Gazimağusa halkı bu sabah saat 08:00’de Gazimağusa Limanı önlerinde TCG İskenderun (A-1600)’da bulunan öğrenciler tarafından, denizcilere özgü çimariva selamı ile selamlandı.

Ardından 11.00-11.30 saatleri arasında Gazimağusa Zafer Anıtı’na çelenk sunma töreni icra edildi ve İnönü Bulvarı’nda tabur yürüyüşü yapıldı.

 

 

17/09/2023 13:19
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TAGS: Milli Savunma Üniversitesi, Deniz Harp Okulu öğrencileri Gazimağusa Limanı’nı ziyaret ediyor
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