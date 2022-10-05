Milli Savunma Üniversitesi’nden DAÜ’ye Ziyaret

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, 3 Ekim 2022 Pazartesi günü, saat 10:00’da, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Salman ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Söz konusu nezaket ziyareti, Prof. Dr. Hocanın’ın makamında gerçekleşti. Prof. Dr. Hocanın, Prof. Dr. Salman ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti ve DAÜ’nün faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Nezaket ziyareti sonrasında Prof. Dr. Salman tarafından Prof. Dr. Hocanın’a ziyaretin anısına plaket takdiminde bulunuldu.

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05/10/2022 16:24