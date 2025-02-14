Milli sırıkla atlamacı Ersu Şaşma, Fransa'da şampiyon oldu

Milli atlet Ersu Şaşma, Meeting Lievin Atletizm Turnuvası'nda erkekler sırıkla atlama kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Fransa'nın Pas-de-Calais kentinde düzenlenen organizasyonda Ersu, finalde 5.90 metre atlayarak ilk sırada yer alırken, Amerikalı Sam Kendricks 5.85 metre ile 2'nci, Belçikalı Ben Broeders ise 5.80 metrelik atlayışıyla 3'üncü oldu.

Fenerbahçeli sporcu, daha önce yine kendisine ait 5.90 metrelik Türkiye rekorunu egale etti.