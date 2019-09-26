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Milli sörfçü Dilara Uralp, olimpiyat vizesini aldı

Milli sporcu Dilara Uralp, RS:X Rüzgar Sörfü Dünya Şampiyonası'nda altın-gümüş grupların ayrılmasıyla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota aldı.

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26/09/2019

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Milli sörfçü Dilara Uralp, olimpiyat vizesini aldı

Milli sporcu Dilara Uralp, RS:X Rüzgar Sörfü Dünya Şampiyonası'nda altın-gümüş grupların ayrılmasıyla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota aldı.

RS:X Rüzgar Sörfü Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu, altın-gümüş grupların ayrılmasıyla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmayı garantiledi

İtalya'da Garda Gölü'nde devam eden RS:X Rüzgar Sörfü Dünya Şampiyonası'nın ikinci gününde alınan sonuçlarla Dilara Uralp'ın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılması kesinleşti.

Gün sonunda altın-gümüş grupların ayrılması ile Dilara Uralp, Tokyo 2020 vizesini elde etti.

26/09/2019 09:40

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TAGS: dilara uralp, rs:x rüzgar sörfü dünya şampiyonası, 2020 tokyo, haber kıbrıs
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