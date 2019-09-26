Milli sörfçü Dilara Uralp, olimpiyat vizesini aldı
Milli sporcu Dilara Uralp, RS:X Rüzgar Sörfü Dünya Şampiyonası'nda altın-gümüş grupların ayrılmasıyla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota aldı.
26/09/2019
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Milli sporcu Dilara Uralp, RS:X Rüzgar Sörfü Dünya Şampiyonası'nda altın-gümüş grupların ayrılmasıyla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota aldı.
RS:X Rüzgar Sörfü Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu, altın-gümüş grupların ayrılmasıyla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmayı garantiledi
İtalya'da Garda Gölü'nde devam eden RS:X Rüzgar Sörfü Dünya Şampiyonası'nın ikinci gününde alınan sonuçlarla Dilara Uralp'ın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılması kesinleşti.
Gün sonunda altın-gümüş grupların ayrılması ile Dilara Uralp, Tokyo 2020 vizesini elde etti.