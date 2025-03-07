Milli Sporcu Sedef Nergiz, Dünya Şampiyonunu mağlup ederek finale yükseldi

KKTC Boks Federasyonu’nun milli sporcusu Sedef Nergiz, 2023 Dünya Şampiyonunu mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı ve finale yükseldi.

Boks Federasyonu Başkanı Pembe Dereci, elde edilen bu büyük başarıya katkı sağlayan antrenör Muhammet Metdiyev’e teşekkür ederek, yeni kurulan bir federasyon olarak kendilerine destek veren Müsteşar Hüseyin Cahitoğlu ve Spor Dairesi’ne minnettarlığını dile getirdi.

Dereci, önümüzdeki Nisan ayında Türkiye Şampiyonası’nın gerçekleşeceğini belirterek, federasyonun 2026 Gençlik Olimpiyatları’nı hedeflediğini ifade etti.