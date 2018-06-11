Milli Takım döndü

Conifa Dünya Kupası final maçında ikinci olan milli takımımız dün akşam adaya döndü

Conifa Dünya Kupası finalinde penaltılarda Karpatalya’ya 3-2 yenilerek ikinci olan KKTC Milli Takımı dün akşam yurda döndü.

Orçun Kamalı başkanlığındaki kafileyi Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Çelen Oben, KTSYD Yönetim Kurulu, Hakemler Derneği Başkanı Niyazi Nizam, KTFF MHK Başkanı Sadık Özbilgehan ve EPAK üyesi Derviş Atakan ve bazı basın mensupları ve futbolcuların aileleri karşıladı.

Davullu zurnalı karşılamada futbolcular tebrik edilerek milli takıma destek belirtildi.