Milli takımlar teknik direktörü Caner Oshan oldu
28/10/2022
HK
KKTC Milli Takımlar teknik direktörlüğüne Caner Oshan getirildi.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı kararlar şöyle:
- AKSA Süper Lig, AKSA 1. Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1. Lig 1., 2., 3., 4. ve 5. hafta maçlarının tescil edilmesine;
- KKTC Milli Takımlar teknik direktörlüğüne Sn. Caner Oshan’ın getirilmesine;
- Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu U-21 Karmasının 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, KTFF U-21 Karması ile 16 Kasım 2022 tarihinde maç yapmasına karar verilmiştir.