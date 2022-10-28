Milli takımlar teknik direktörü Caner Oshan oldu

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28/10/2022
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Milli takımlar teknik direktörü Caner Oshan oldu

KKTC Milli Takımlar teknik direktörlüğüne Caner Oshan getirildi.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı kararlar şöyle:

  1. AKSA Süper Lig, AKSA 1. Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1. Lig 1., 2., 3., 4. ve 5. hafta maçlarının tescil edilmesine;
  2. KKTC Milli Takımlar teknik direktörlüğüne Sn. Caner Oshan’ın getirilmesine;
  3. Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu U-21 Karmasının 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, KTFF U-21 Karması ile 16 Kasım 2022 tarihinde maç yapmasına karar verilmiştir.
28/10/2022 16:20
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TAGS: Caner Oshan
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