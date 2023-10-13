Milli takımda bulunan Hakim Ziyech'ten kötü haber

﻿Hakim Ziyech'in Fas Milli Takımı'nda yapılan sağlık kontrollerinde calf kasında gerilme tespit edildi.

Hakim Ziyech, milli maçlara çıkmadan dönecek

Fas kadrosunda yer alan yıldız oyuncu, Fildişi Sahili ve Liberya ile oynanacak maçlarda kadrodaki yerini alamayacak. Ziyech'in tedavisi Galatasaray personelleri eşliğinde Türkiye'de devam edecek.

Chelsea'den kiralanan oyuncu, 3 maça çıkmış ve sarı-kırmızılı takım adına 1 gol ve 1 asist katkı sağlamıştı.