Milli Takımımız Azerbaycan'da Karabağ'ı mağlup etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) U12 Milli Takımı, Ulduz Cup'ta galibiyet serisine devam ediyor. Bugün Azerbaycan'ın Karabağ takımıyla karşılaşan KKTC Milli Takımı, ülkenin önde gelen futbol takımlarından biri olan rakibini mağlup etmeyi başardı.

Maç boyunca üstün bir performans sergileyen KKTC U12 Milli Takımı, özellikle hücumdaki etkili oyunuyla dikkat çekti. Savunmada da başarılı bir performans gösteren takım maç sonunda büyük bir sevinç yaşadı.

Teknik ekibin ve oyuncuların motivasyonu, ilerleyen maçlar için umut verici oldu.

Fotoğraflar:Hüseyin EVLİYA