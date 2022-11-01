Milli takımımız ISKA Dünya Kickboks Şampiyonası’na hazır
Milli Takımımız, 31 Ekim-06 Kasım 2022 tarihleri arasında Türkiye’nin Antalya/Kemer şehrinde düzenlenecek olan ISKA Dünya Kickboks Şampiyonası’na hazır
01/11/2022
Milli Takımımız, 31 Ekim-06 Kasım 2022 tarihleri arasında Türkiye’nin Antalya/Kemer şehrinde düzenlenecek olan ISKA Dünya Kickboks Şampiyonası’na hazır.
KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu, 31 Ekim-06 Kasım 2022 tarihleri arasında, Türkiye’nin Antalya/ Kemer şehrinde düzenlenecek olan ISKA Dünya Kickboka Şampiyonası’nda Ülkemizi 1 Kafile Başkanı, 1 İdareci, 2 Hakem, 1 Antrenör ve 8 sporcudan oluşan Milli Takım Kafilesi ile temsil edecek.
Müzical Form, Point Fighting, Kick Light ve MMA Grapling disiplinlerinde yarışacak olan Milli Takımımız, dün (31 Ekim 2022 tarihinde) ülkemizden ayrılarak şampiyonanın yapılacağı DAIMA Hotel & Spor Kompleksine yerleşti, kayıt ve tartı işlemlerini tamamladı. Bu gün (01 Kasım 2022 tarihinde) iki hakemimizin de katılacağı Hakem Semineri, Dünya Federasyonu Başkanı Cory Schafer, Avrupa Federasyonu Başkanı Paul Hennessy, Avrupa Başkan Yardımcısı Davut Sidal ve ülke başkanlarının da hazır bulunacağı Şampiyonanın Açılış Seremonisi gerçekleşecek. Yarın (02 Kasım 2022 tarihinde) öğlenden itibaren müsabakalar başlayacak.
Milli takım Kafilesi şu isimlerden oluşuyor;
Kafile Başkanı; Niyazi DEMİREL
İdareci: Ümit NUSRET
Hakem: Vedat YAYAR, Şengül KIRMIZI
Antrenör: Tufan ŞİMŞEK
Sporcular:
Beren Nur ŞİMŞEK Yıldız Kız
Elifsu AKINCI Yıldız Kız
Tarık YAYAR Yıldız Erkek
Abdülmennan GÖĞSÜAÇIK Yıldız Erkek
Süleyman Ali KURT Genç Erkek
Alara BERKTUĞ Büyük Kız
Hasan KINAY Büyük Erkek
Hasan Ali ÇEVİK Büyük Erkek