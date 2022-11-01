Milli takımımız ISKA Dünya Kickboks Şampiyonası’na hazır

Milli Takımımız, 31 Ekim-06 Kasım 2022 tarihleri arasında Türkiye’nin Antalya/Kemer şehrinde düzenlenecek olan ISKA Dünya Kickboks Şampiyonası’na hazır

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01/11/2022

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Milli takımımız ISKA Dünya Kickboks Şampiyonası’na hazır

Milli Takımımız, 31 Ekim-06 Kasım 2022 tarihleri arasında Türkiye’nin Antalya/Kemer şehrinde düzenlenecek olan ISKA Dünya Kickboks Şampiyonası’na hazır.

     KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu, 31 Ekim-06 Kasım 2022 tarihleri arasında, Türkiye’nin Antalya/ Kemer şehrinde düzenlenecek olan ISKA Dünya Kickboka Şampiyonası’nda Ülkemizi 1 Kafile Başkanı, 1 İdareci, 2 Hakem, 1 Antrenör ve 8 sporcudan oluşan Milli Takım Kafilesi ile temsil edecek.

     Müzical Form, Point Fighting, Kick Light ve MMA Grapling disiplinlerinde yarışacak olan Milli Takımımız, dün (31 Ekim 2022 tarihinde) ülkemizden ayrılarak şampiyonanın yapılacağı DAIMA Hotel & Spor Kompleksine yerleşti, kayıt ve tartı işlemlerini tamamladı. Bu gün (01 Kasım 2022 tarihinde) iki hakemimizin de katılacağı Hakem Semineri, Dünya Federasyonu Başkanı Cory Schafer, Avrupa Federasyonu Başkanı Paul Hennessy,  Avrupa Başkan Yardımcısı Davut Sidal ve ülke başkanlarının da hazır bulunacağı Şampiyonanın Açılış Seremonisi gerçekleşecek. Yarın (02 Kasım 2022 tarihinde) öğlenden itibaren müsabakalar başlayacak.

     Milli takım Kafilesi şu isimlerden oluşuyor;

Kafile Başkanı; Niyazi DEMİREL

İdareci: Ümit NUSRET

Hakem: Vedat YAYAR, Şengül KIRMIZI

Antrenör: Tufan ŞİMŞEK

Sporcular:                                                        

Beren Nur ŞİMŞEK                               Yıldız Kız                      

Elifsu AKINCI                                       Yıldız Kız

Tarık YAYAR                                      Yıldız Erkek

Abdülmennan GÖĞSÜAÇIK                 Yıldız Erkek 

Süleyman Ali KURT                             Genç Erkek

Alara BERKTUĞ                                  Büyük Kız

Hasan KINAY                                       Büyük Erkek

Hasan Ali ÇEVİK                                  Büyük Erkek

 

01/11/2022 10:06
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TAGS: kktc, ISKA, Dünya, Kickboks, Şampiyonası,
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