Milli takımımız ISKA Dünya Kickboks Şampiyonası’na hazır

Milli Takımımız, 31 Ekim-06 Kasım 2022 tarihleri arasında Türkiye’nin Antalya/Kemer şehrinde düzenlenecek olan ISKA Dünya Kickboks Şampiyonası’na hazır.

KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu, 31 Ekim-06 Kasım 2022 tarihleri arasında, Türkiye’nin Antalya/ Kemer şehrinde düzenlenecek olan ISKA Dünya Kickboka Şampiyonası’nda Ülkemizi 1 Kafile Başkanı, 1 İdareci, 2 Hakem, 1 Antrenör ve 8 sporcudan oluşan Milli Takım Kafilesi ile temsil edecek.

Müzical Form, Point Fighting, Kick Light ve MMA Grapling disiplinlerinde yarışacak olan Milli Takımımız, dün (31 Ekim 2022 tarihinde) ülkemizden ayrılarak şampiyonanın yapılacağı DAIMA Hotel & Spor Kompleksine yerleşti, kayıt ve tartı işlemlerini tamamladı. Bu gün (01 Kasım 2022 tarihinde) iki hakemimizin de katılacağı Hakem Semineri, Dünya Federasyonu Başkanı Cory Schafer, Avrupa Federasyonu Başkanı Paul Hennessy, Avrupa Başkan Yardımcısı Davut Sidal ve ülke başkanlarının da hazır bulunacağı Şampiyonanın Açılış Seremonisi gerçekleşecek. Yarın (02 Kasım 2022 tarihinde) öğlenden itibaren müsabakalar başlayacak.

Milli takım Kafilesi şu isimlerden oluşuyor;

Kafile Başkanı; Niyazi DEMİREL

İdareci: Ümit NUSRET

Hakem: Vedat YAYAR, Şengül KIRMIZI

Antrenör: Tufan ŞİMŞEK

Sporcular:

Beren Nur ŞİMŞEK Yıldız Kız

Elifsu AKINCI Yıldız Kız

Tarık YAYAR Yıldız Erkek

Abdülmennan GÖĞSÜAÇIK Yıldız Erkek

Süleyman Ali KURT Genç Erkek

Alara BERKTUĞ Büyük Kız

Hasan KINAY Büyük Erkek

Hasan Ali ÇEVİK Büyük Erkek

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01/11/2022 10:06