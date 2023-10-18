Milli Takımımız Iska Dünya Kickboks Şampiyonası’na Katılıyor

Milli Takımımız, 18-22 Ekim 2023 tarihleri arasında Almanya’nın Münih şehrinde düzenlenen olan ISKA Dünya Kickboks Şampiyonası’na katılıyor.

KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu, 18-22 Ekim 2023 tarihleri arasında, Almanya’nın Münih şehrinde düzenlene ISKA Dünya Kickboka Şampiyonası’nda Ülkemizi 1 Kafile Başkanı, 1 Antrenör ve 6 sporcudan oluşan Milli Takım Kafilesi ile temsil edecek.

Kick Light, Low Kick, Muaythai ve MMA disiplinlerinde yarışacak olan Milli Takım sporcularımız 18 Ekim 2023 tarihinde (bu akşam) düzenlenecek açılış seremonisine katılacak ve 19 Ekim 2023 tarihinde (yarın) başlayacak müsabakalarda ülkemizi bayrağımız ile temsil edecekler.

Federasyon Başkanı Niyazi DEMİREL yaptığı açıklamada, Milli Takımımızın ISKA Dünya Şampiyonasına katılabilmesi için desteklerini esirgemeyen Başbakan Ünal ÜSTEL, T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU, Spor Dairesi Müdürlüğü Genel Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin CAHİTOĞLU, Spor Dairesi Müdürü Mustafa SÜTCÜ ve T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Gençlik ve Spor Koordinatörü Mithat TEKÇAM’a katkılarından dolayı teşekkür etti.

Milli takım Kafilesi şu isimlerden oluşuyor;

Kafile Başkanı; Ümit NUSRET

Antrenör: Mehmet ERDEM

Sporcular:

1. Adnan ÖZCEVHER

2. Süleyman ALİ KURT

3. Enes ERDEM

4. Arda DEMİR

5. Bulut SÜSOY

6. Rüya KARAKUZU