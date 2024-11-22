Milli takımın UEFA Uluslar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu

UEFA Uluslar B Ligi grup aşamasındaki son maçında deplasmanda Karadağ yenilerek A Ligi fırsatını değerlendiremeyen Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın play-off turundaki rakibi belli oldu. Milli takım, Macaristan ile eşleşti.

DİĞER LİGLERDEKİ EŞLEŞMELER

A/B Ligi play-off:

Türkiye - Macaristan

Ukrayna - Belçika

Avusturya - Sırbistan

Yunanistan - İskoçya

B/C Ligi play-off:

Kosova - İzlanda

Bulgaristan - İrlanda Cumhuriyeti

Ermenistan - Gürcistan

Slovakya - Slovenya

C/D Ligi play-off:

Cebelitarık - Letonya

Malta - Lüksemburg

MAÇLAR HANGİ TARİHTE OYNANACAK?

Uluslar Ligi'nde A Ligi çeyrek final maçları ile A/B ve B/C play-off karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025, C/D play-off müsabakaları ise 26 ve 31 Mart 2026'da oynanacak.

A Ligi'nde yarı final maçları 4-5 Haziran 2025, üçüncülük ve final müsabakaları 8 Haziran 2025'te yapılacak.