Milli takımın UEFA Uluslar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu. Ay-yıldızlılar, Macaristan ile eşleşti.
22/11/2024
UEFA Uluslar B Ligi grup aşamasındaki son maçında deplasmanda Karadağ yenilerek A Ligi fırsatını değerlendiremeyen Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın play-off turundaki rakibi belli oldu. Milli takım, Macaristan ile eşleşti.
DİĞER LİGLERDEKİ EŞLEŞMELER
A/B Ligi play-off:
Türkiye - Macaristan
Ukrayna - Belçika
Avusturya - Sırbistan
Yunanistan - İskoçya
B/C Ligi play-off:
Kosova - İzlanda
Bulgaristan - İrlanda Cumhuriyeti
Ermenistan - Gürcistan
Slovakya - Slovenya
C/D Ligi play-off:
Cebelitarık - Letonya
Malta - Lüksemburg
MAÇLAR HANGİ TARİHTE OYNANACAK?
Uluslar Ligi'nde A Ligi çeyrek final maçları ile A/B ve B/C play-off karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025, C/D play-off müsabakaları ise 26 ve 31 Mart 2026'da oynanacak.
A Ligi'nde yarı final maçları 4-5 Haziran 2025, üçüncülük ve final müsabakaları 8 Haziran 2025'te yapılacak.22/11/2024 13:56