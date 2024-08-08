Milli tekvandocu Hakan Reçber çeyrek finalde yenildi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tekvando branşında mücadele eden Hakan Reçber, çeyrek finalde Ürdünlü rakibine 2-0 yenildi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Hakan Reçber, çeyrek finalde Ürdünlü rakibine mağlup oldu

Grand Palais'te yapılan müsabakalarda milli sporcu, erkekler 68 kilo çeyrek finalinde Ürdün'den Zaid Kareem ile karşı karşıya geldi.

Rakibine 5-1 ve 9-5'lik setler sonucunda 2-0 mağlup olan Reçber, Kareem'in finale yükselmesi durumunda bronz madalya için repesaj maçına çıkmaya hak kazanacak.