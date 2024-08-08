Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün Paris 2024'te çeyrek finale yükselemedi

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08/08/2024

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Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün Paris 2024'te çeyrek finale yükselemedi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, son 16 turunda Güney Koreli rakibine 2-0 mağlup oldu.

Grand Palais'te yapılan müsabakalarda milli sporcu, kadınlar 57 kilo son 16 turunda Güney Kore'den Yujin Kim'le karşılaştı.

Rakibine 2-0 mağlup olan İlgün, çeyrek finale yükselemedi.

Yujin Kim'in finale yükselmesi durumunda Hatice Kübra İlgün, bronz madalya için repesaj mücadelesine hak kazanacak.

08/08/2024 19:11
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TAGS: Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün Paris 2024’te çeyrek finale yükselemedi
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