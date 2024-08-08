Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün Paris 2024'te çeyrek finale yükselemedi
08/08/2024
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, son 16 turunda Güney Koreli rakibine 2-0 mağlup oldu.
Grand Palais'te yapılan müsabakalarda milli sporcu, kadınlar 57 kilo son 16 turunda Güney Kore'den Yujin Kim'le karşılaştı.
Rakibine 2-0 mağlup olan İlgün, çeyrek finale yükselemedi.
Yujin Kim'in finale yükselmesi durumunda Hatice Kübra İlgün, bronz madalya için repesaj mücadelesine hak kazanacak.08/08/2024 19:11