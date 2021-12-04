Milli yüzücü Ekaterina Avramova'dan Türkiye rekoru

Ekaterina Avramova, İngiliz Kış Uluslar Şampiyonası'nda 50 metre sırtüstünde 27.13'lük derecesiyle Türkiye rekoru kırdı.

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04/12/2021

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Milli yüzücü Ekaterina Avramova'dan Türkiye rekoru

Milli yüzücü Ekaterina Avramova, İngiliz Kış Uluslar Şampiyonası'nda 50 metre sırtüstünde Türkiye rekoru kırdı.

ENKA Spor Kulübünden yapılan açıklamada, milli yüzücünün İngiltere'nin Sheffield kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 50 metre sırtüstünde 27.13'lük derecesiyle Türkiye rekoruna imza attığı belirtildi.

Açıklamada, bu alanda bir önceki rekorun da 27.18 ile yine Ekaterina Avramova'ya ait olduğu aktarıldı.

04/12/2021 11:47
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TAGS: Milli yüzücü, Ekaterina Avramova, Türkiye rekoru
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