Milli yüzücü Emre Sakçı, dünya 2'ncisi oldu
Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalamada gümüş madalya kazandı.
16/12/2024
Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalamada gümüş madalya kazandı.
Erkekler 50 metre kurbağalama dünya rekorunun (24.95 saniye) sahibi Emre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonun son gününde havuza girdi.
Yarışın ilk bölümünü önde götüren Emre, 25.56'lık derecesiyle Çinli Qin Haiyang'ın 0.14 saniye gerisinde 2. sırayı aldı.
Türkiye böylece şampiyonayı birer gümüş ve bronz madalyayla tamamladı.
Kuzey Tunçelli, erkekler 1500 metre serbest stilde bronz madalya elde etmişti.
Bakan Bak, milli yüzücü Emre Sakçı'yı kutladı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kurbağalamada gümüş madalya kazanan Emre Sakçı için tebrik mesajı yayımladı.
Bak, tebrik mesajında "Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kurbağalamada 25.56'lık derecesiyle ikinci olarak gümüş madalya kazanan Emre Sakçı'yı tebrik ediyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği olanlara teşekkür ediyorum. Emre Sakçı'nın başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.