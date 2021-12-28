Milli yüzücü Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalamada dünya kısa kulvar rekorunu kırdı.

Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Şehitkamil Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden 24 yaşındaki sporcu, erkekler 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derecesiyle yarışı ilk sırada tamamlarken, önemli bir başarıya imza attı.

Emre Sakçı, Belaruslu Ilya Shymanovich'e ait 25.25'lik dünya rekorunu geliştirerek unvanın yeni sahibi oldu.

Bakan Kasapoğlu'dan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, "Gaziantep'te düzenlenen yüzme şampiyonasında erkekler 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derecesiyle dünya rekoru kıran Emre Sakçı kardeşimi yürekten kutluyorum. Kariyerine yeni başarılar ekleyerek yoluna emin adımlarla devam eden milli yüzücümüze spor yaşamında başarılar diliyor, bu başarıda emeği geçenlere de şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Bu habere tepkiniz:



28/12/2021 09:57