Milliler kazanarak moral buldu

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İskoçya ile karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadı'nda oynanan mücadeleyi Türkiye 2-1 kazandı.

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İskoçya ile karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadı'nda oynanan mücadeleyi Türkiye 2-1 kazandı. Karşılaşmanın gollerini 40. dakikada Ozan Kabak ve 49. dakikada Cengiz Ünder kaydetti. İskoçya'nın tek golünü ise 62. dakikada McGinn kaydetti.

A Milli Takım, 19 Kasım Cumartesi günü de Gaziantep'te Çekya ile karşı karşıya gelecek.

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16/11/2022 21:47