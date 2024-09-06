Milliler Perdeyi Galibiyetle Kapattı

ads ads ads ads
06/09/2024

ads
Milliler Perdeyi Galibiyetle Kapattı

Azerbaycan'da düzenlenen Ulduz Cup'ta mücadele eden KKTC U12 Milli Takımımız, başarılı performansına bir yenisini ekleyerek son maçını da galibiyetle tamamladı. Turnuvanın son karşılaşmasında güçlü rakibini etkileyici bir oyunla mağlup eden takımımız, hem futbolseverlerin beğenisini kazandı hem de turnuvadaki galibiyet serisini devam ettirdi.

Maçın ardından açıklama yapan Genç Milli takımlar teknik direktörümüz Hüseyin Kızmazoğlu; ’oyuncuların sahadaki azim ve kararlılığından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Ayrıca, bu tür uluslararası organizasyonların, genç futbolcuların deneyim kazanması ve kendilerini geliştirmesi açısından önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı. Bu tür turnuvalara daha fazla katılım sağlayarak, futbol altyapımızı güçlendirmeli ve genç yeteneklerimize uluslararası arenada daha fazla şans tanımalıyız" diyen teknik direktörümüz, bu organizasyonların artırılması gerektiğinin altını çizdi.

Turnuvadaki tüm maçlarını tamamlayan KKTC U12 Milli Takımı, yarın adaya dönmek üzere yola çıkacak. Yoğun geçen maç takvimi sonrası dinlenme sürecine girecek olan takımımız, elde ettiği tecrübelerle gelecek turnuvalara daha da güçlü hazırlanmayı hedefliyor.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yetkilileri de takıma olan güvenlerini yinelerken, uluslararası başarıların gelecekte de devam edeceğini belirtti. Ulduz Cup’ta kazanılan bu galibiyetler, KKTC futbolunun genç yeteneklerinin ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Fotoğraflar: Hüseyin EVLİYA

06/09/2024 13:54
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK SPOR

Galatasaray'da Adrien Rabiot hareketliliği!

HK SPOR

Galatasaray, transfer döneminin kapanmasına sayılı vakit kala arka arkaya görüşmelerini mutlu sona bağladı. Önce İsmail Jakobs'u taraftarlarına duyuran sarı kırmızılı yönetim, ardından rekor bir transferde sonuca ulaştı ve dünyaca ünlü yıldız oyuncu Victor Osimhen'i renklerine bağladı. Şimdi ise Cimbom'da rota Adrien Rabiot'a döndü. İşte oyuncunun transferi ile ilgili yaşanan gelişmeler... | Son dakika Galatasaray transfer haberi (GS spor haberi)

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.